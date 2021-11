Argentina: elezioni legislative, risultati definitivi confermano ridimensionamento coalizione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati definitivi dello scrutinio relativo alle elezioni legislative di medio termine tenute in Argentina hanno confermato il netto ridimensionamento della coalizione di governo sia alla Camera che al Senato. Secondo i dati resi noti oggi dalla camera elettorale la compagine di deputati del Frente de todos (Fdt) perde due rappresentanti passando dagli attuali 120 a 118 su 257 seggi in totale. L'Fdt tira comunque un sospiro di sollievo in quanto il risultato definitivo convalida la stretta vittoria della coalizione nei distretti di La Rioja e Rio Negro scongiurando un risultato ancora peggiore e la perdita della prima minoranza alla Camera a favore dell'opposizione di Juntos por el cambio (Jxc), ferma a 116 deputati. Decisamente più dura la sconfitta al Senato dove il Fdt passerà dagli attuali 41 a 35 senatori, confermando la perdita del quorum minimo di 37 voti per dare inizio alle sedute. I nuovi integranti del Parlamento sorti dalle legislative si insedieranno il 10 dicembre. (segue) (Abu)