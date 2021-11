Argentina: elezioni legislative, risultati definitivi confermano ridimensionamento coalizione di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ridimensionamento della compagine governativa in parlamento dopo le legislative obbligherà quindi la coalizione del presidente Alberto Fernandez a cercare accordi e con le opposizioni. Il presidente ha preso atto della sconfitta e subito dopo la pubblicazione dei primi risultati ha convocato l'opposizione ad intavolare "un dialogo costruttivo per affrontare le sfide che affronta il Paese". "Abbiamo bisogno di grandi maggioranze che generino consensi e di concordare un'agenda condivisa nei limiti del possibile", ha detto. Fernandez ha chiesto un atteggiamento "responsabile" e "patriottico", facendo riferimento in particolare alla necessità di raggiungere intese allargate per affrontare il negoziato in corso con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del debito da 45 miliardi di dollari. In questo senso il presidente ha annunciato che la prima settimana di dicembre presenterà in Parlamento un progetto di legge che "renda esplicito un programma economico pluriennale elaborato sulla base delle intese raggiunte fino ad oggi con l'Fmi". (Abu)