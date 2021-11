Business News: Romania, prevista crescita Pil al 7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per le strategie e le previsioni della Romania (Cnsp) stima per quest'anno una crescita economico del 7 per cento per il Paese, in linea con le recenti previsioni della Commissione europea. Lo si apprende da un comunicato della stessa istituzione. La Commissione di previsione romena ha quindi mantenuto la stima di crescita del Pil già annunciata nei dati diffusi ad agosto, ma ha abbassato le stime per l'anno successivo dal 4,9 al 4,6 per cento. La crescita del Pil è stimata poi al 5,3 per cento nel 2023, al 5 per cento nel 2024 ed al 4,5 per cento nel 2025, tutti valori invariati rispetto alle previsioni estive. (Rob)