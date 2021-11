© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Pil russo nel terzo trimestre dell'anno si è attestata al 4,3 per cento rispetto al terzo trimestre del 2020, secondo le stime preliminari del Servizio statistico federale Rosstat, leggermente al di sotto delle previsione del 4,6 per cento. Complessivamente nel 2021 il Pil russo dovrebbe crescere del 4,2 per cento su base annua, secondo le stime del ministero dello Sviluppo economico. (Rum)