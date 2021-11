Business news: Thyssenkrupp prevede utile netto di almeno un miliardo di euro in 2021-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp prevede un utile netto di almeno un miliardo di euro nell'esercizio 2021-2021. Se confermato, il risultato sarebbe l'avanzo più elevato per l'azienda dal 2007-2008. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo dovrebbe approssimativamente raddoppiare l'utile operativo a 1,5-1,8 miliardi di euro nell'esercizio 2021-2022. Tuttavia, vi sono incertezze sull'ulteriore sviluppo delle strozzature nell'offerta di semiconduttori e altri prodotti intermedi. Tali fattori peseranno sull'esercizio in corso. Intanto, nel 2020-2021, Thyssenkrupp ha registrato un utile operativo rettificato di circa 800 milioni di euro dopo una perdita di quasi 1,8 miliardi di euro nell'esercizio precedente. Il disavanzo è stato di 19 milioni di euro. Tuttavia, il fatturato è migliorati del 18 per cento a 34 miliardi di euro. L'amministratore delegato, Martina Merz, ha commentato: “Dopo due anni buoni di intensa trasformazione, possiamo dire oggi che l'inversione di tendenza è riconoscibile, le cose stanno andando nella giusta direzione in Thyssenkrupp”. Tuttavia, ha aggiunto l'Ad, rimangono “grandi sfide, in particolare a causa della carenza di semiconduttori e delle incertezze dovute alla pandemia di coronavirus”. (Geb)