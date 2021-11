Business news: Spagna, produttori chiedono a governo misure forti per rilanciare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale spagnola dei produttori di auto e camion (Anfac) ha accusato il governo di non prendere "misure forti" per sostenere l'industria automobilistica, aumentando l'elettrificazione e rinnovo della flotta nella prossima legge di bilancio. Anfac ha citato, in particolare, la proroga del termine per l'adeguamento della tassa di immatricolazione. Il governo ha sospeso l'aumento di questa tassa, associato al nuovo indice delle emissioni dei produttori, fino al 31 dicembre. Tuttavia, poiché la situazione dell'industria non è migliorata (in particolare a causa della carenza di microchip e dell'aumento del prezzo delle materie prime, che sono anch'esse a corto), i produttori hanno chiesto un ulteriore congelamento di questo aumento. "Abbiamo bisogno di iniziative più incisive e di ampio respiro, con un obiettivo comune, per portare la Spagna al livello dei paesi vicini in termini di rinnovo della flotta, elettrificazione e sostegno industriale", ha dichiarato l'associazione in un comunicato. Anfac ha criticato anche lo stato di incertezza di fronte alla riforma del lavoro "che mette a rischio la flessibilità per le fabbriche automobilistiche". (Spm)