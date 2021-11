Business news: Germania, spese per la difesa verranno ridotte a 45,7 miliardi di euro entro 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spese per la difesa della Germania verranno ridotte da circa 50 miliardi di euro nel 2022 a 45,7 miliardi di euro entro il 2025. È quanto prevede il documento di pianificazione finanziaria a medio termine, elaborato dal ministro delle Finanze Olaf Scholz, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e candidato cancelliere del governo di coalizione che tale formazione intende costituire con i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il ministero della Difesa tedesco aveva in precedenza calcolato di necessitare di 62 miliardi di euro entro il 2025. Con la riduzione delle spese militari, la Germania rischia ora di non onorare l'impegno assunto con gli alleati della Nato di stanziare l'1,5 per cento del Pil per la difesa entro il 2024. (segue) (Geb)