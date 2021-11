Business news: Spagna, Abertis consegna premi in gestione infrastrutture trasporto e sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rete internazionale delle cattedre Abertis ha premiato i vincitori del suo nono e decimo premio internazionale per la gestione delle infrastrutture di trasporto e la sicurezza stradale, che riconosce i migliori progetti universitari tra i vincitori delle sette edizioni nazionali di questo premio (Spagna, Francia, Italia, Messico, Porto Rico, Cile e Brasile). Lo riferisce il quotidiano "Abc". La cerimonia di premiazione ha avuto luogo presso la sede dell'università politecnica di Madrid (Upm). L'evento è stato aperto da un dibattito sul ruolo dell'innovazione nella mobilità del futuro, e in particolare, l'importanza di stabilire sinergie tra l'università, le aziende e le amministrazioni. Al dibattito hanno partecipato, tra gli altri, Manuel Fuentes, vincitore del premio Abertis e amministratore delegato di Cisneria Engineering e Christian Barrientos, amministratore delegato di Abertis Mobility Services. La Rete internazionale di cattedre Abertis ha aggiunto due nuove cattedre per il prossimo anno: Italia e Messico. Nel caso dell'Italia, la Fondazione Abertis e A4 Holding hanno istituito la cattedra in collaborazione con l'università di Padova, con il Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale incaricato di gestire il progetto. Il premio è aperto a tutti gli studenti universitari italiani con un master o un dottorato completato nel 2021. In Messico, la cattedra è stata istituita con l'università nazionale autonoma del Messico, collegando così università e imprese con attività di ricerca e innovazione nel campo della gestione delle infrastrutture di trasporto e della sicurezza stradale. (Spm)