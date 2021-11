Business news: Spagna, Bruxelles proroga termini salvataggio aziende, salve 50 imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La Commissione europea ha prorogato di sei mesi, su richiesta del governo spagnolo, il regolamento comunitario che consente agli Stati membri di aiutare le azione colpite dalla pandemia del coronavirus consentendo il salvataggio di circa 50 imprese. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais", senza questa proroga oltre la metà delle richieste di salvataggio sarebbero rimaste nel limbo per la scadenza dei termini il 31 dicembre prossimo. Nel complesso gli aiuti di Stato richiesti ammontano a 4 miliardi di euro. Tra le imprese coinvolte ci sono la siderurgica Celsa (500 milioni di euro), l'impresa di ingegneria Tecnicas Reunidas (290 milioni di euro), Naviera Armas Transmediterránea (120 milioni) di euro, la compagnia aerea Air Nostrum (100 milioni di euro) e le imprese alberghiere Hesperia (55 milioni) e Room Mate (52 milioni). Finora, i fondi approvati ammontano a un'iniezione di 1,4 miliardi di euro dei 10 miliardi complessivi di cui è dotato il fondo. Tuttavia, il miglioramento economico dopo la fase più dura della pandemia ha fatto sì che siano state registrate domande solo per circa la metà della quantità disponibile. Nell'analisi degli aiuti, nel frattempo, il lavoro si è accumulato a causa di nuove richieste e del ritardo nella fase di analisi. La prima concessione è arrivata nel novembre 2020, più di tre mesi dopo l'inizio, con un salvataggio di 475 milioni per Air Europa. Poi sono passati altri quattro mesi prima che il Consiglio dei ministri firmasse gli aiuti alla compagnia aerea Plus Ultra (53 milioni di euro). (Spm)