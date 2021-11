Usa: sparatoria di Kenosha, Rittenhouse assolto da tutte le accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia statunitense ha assolto da tutte le accuse Kyle Rittenhouse, il 18enne a processo per le morti di due persone e il ferimento di una terza nel corso degli scontri legati alle proteste del movimento Black Lives Matter, lo scorso 25 agosto. Il ragazzo, ancora minorenne all'epoca dei fatti, ha ricostruito il caotico succedersi dei fatti, convincendo la giuria di aver agito per legittima difesa. Rittenhouse si era unito a un gruppo di persone armate, imbracciando un fucile e colpendo a morte Joseph Rosenbaum, che lo stava inseguendo. Di lì a poco altre persone si sono messe sulle tracce del ragazzo che rispondeva sparando a un passante che tentava di colpirlo con un calcio. Con un terzo colpo uccideva Anthony Huber, che aveva cercato di lanciargli contro un monopattino, e ferito Gaige Grosskreutz, a sua volta armato di pistola. I dodici membri della giuria popolare hanno creduto nella ricostruzione offerta da Rittenhouse, facendo cadere tutti i capi di imputazione ancora pendenti, tra cui quelli di omicidio intenzionale di primo grado e tentato omicidio volontario di primo grado, e che gli avrebbero potuto procurare anche l'ergastolo. La città del Wisconsin è stata teatro di violente manifestazioni contro la polizia per chiedere giustizia per Jacob Blake, il giovane afroamericano a cui la polizia ha sparato ed è ora paralizzato dalla vita in giù. (Nys)