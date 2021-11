Cile: revocato bando dell'anagrafe assegnato a azienda francese dopo revoca a consorzio cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda cinese si era aggiudicata la gara in consorzio con altre quattro società. Da una parte ci sono tre compagnie cinesi (Hising Technology, Iristar e Yitu) specializzate in settori come l'intelligenza artificiale, dall'altra la tedesca Muhlbauer, incaricata della gestione dei dati e della stampa delle carte d'identità e dei passaporti. Durante il tortuoso iter del bando l'ufficio del controllore generale della Repubblica del Cile aveva già avviato un primo procedimento di riesame dell'appalto dopo che un tribunale aveva il ricorso di due consorzi rimasti esclusi dalla gara. Si trattava del consorzio misto cileno-spagnolo "Sonda y Thales" e della multinazionale francese Idemia, attuale titolare della concessione, che denunciavano la "violazione delle norme fondamentali in materia di contratti amministrativi". (Abu)