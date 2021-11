Reggio Calabria: Decaro (Anci), vicinanza a Giuseppe Falcomatà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in una nota ha voluto sottolineare: "Proprio in questi giorni in cui si discute dei rischi elevati ai quali i sindaci nella loro attività vanno incontro dal punto di vista giudiziario, arriva una condanna per abuso d'ufficio per il sindaco di Reggio Calabria che è costretto ad una sospensione di 18 mesi per effetto della legge Severino". "Nel rispetto della sentenza e riponendo piena fiducia nel corso della giustizia - scrive Decaro - non posso che esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Falcomatà, del quale in questi anni abbiamo conosciuto la dedizione al lavoro nell'interesse della sua comunità, che in un momento come questo si ritroverà senza guida politica e amministrativa". (Com)