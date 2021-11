Roma: De Priamo (Fd'I), linee programmatiche di Gualtieri astratte ed evasive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Le linee guide presentate oggi in aula dal sindaco Gualtieri sono purtroppo astratte e ed evasive, restano sui massimi sistemi e su mantra come la città dei 15 minuti o la transizione ecologica senza darsi obiettivi precisi". Lo dichiara Andrea De Priamo, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. "Il rischio è che si ripetano le stagioni già viste con la guida Pd nelle quali, dietro facili slogan, si sono nascosti provvedimenti che la città sta ancora pagando. Inoltre, invece di valorizzare il personale capitolino, vengono proposte nuove sovrastrutture ed agenzie che non vorremmo fossero nuovi poltronifici", spiega. (segue) (Com)