Roma: Gualtieri, bene larga condivisione linee, auspico collaborazione con Aula

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Sono molto soddisfatto dei toni e dell'atteggiamento positivo e costruttivo che tutti i consiglieri hanno adottato, naturalmente nella legittima diversità dei punti di vista". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della replica agli interventi dei consiglieri dei gruppi capitolini che hanno commentato le linee programmatiche per il governo della città illustrate oggi in Aula Giulio Cesare. "C'è una larga condivisione, seppur non completa, ma anche le critiche rivolte dai consiglieri di minoranza non hanno riguardato il contenuto delle nostre linee programmatiche - ha aggiunto -. Trovo incoraggiante come partenza per il nostro lavoro una larga condivisione sugli obiettivi di fondo, auspico sia la base di una proficua collaborazione con il consiglio e tutti i suoi membri. Le linee programmatiche non sono un dettaglio di delibere, è sempre stato così anche in passato: è anche legittimo che possano essere un documento dettagliato di centinaia di pagine, ma io penso che siano linee programmatiche e che spetti poi alle singole delibere entrare nel dettaglio".(Rer)