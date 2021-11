Usa: sentenza Rittenhouse, Biden invita i cittadini alla calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha reagito al verdetto di non colpevolezza di Kyle Rittenhouse, facendo appello alla calma da parte dei cittadini Usa. La sentenza "lascerà molti americani arrabbiati e preoccupati, me compreso, dobbiamo riconoscere che la giuria ha parlato", ha aggiunto il capo dello Stato. "Esorto tutti ad esprimere le proprie opinioni in modo pacifico, coerentemente con lo stato di diritto. La violenza e la distruzione di proprietà non hanno posto nella nostra democrazia", ha detto Biden, aggiungendo che le autorità federali erano state in contatto con il governatore del Wisconsin Tony Evers "per prepararsi a qualsiasi risultato". (segue) (Nys)