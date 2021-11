Business news: Serbia, casi su costi commissioni bancarie, Unicredit Bank denuncia due avvocati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito operante in Serbia Unicredit Bank ha chiesto un risarcimento di 529 milioni di dinari (circa 4,5 milioni di euro) contro due avvocati. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Vecernje novosti", l'ex avvocato Branislav Popovic, ora notaio ad Aleksandrovac, e la collega Sladjana Sudimac, che ha ereditato le cause di Popovic, sono i primi rappresentanti legali contro i quali una banca ha intentato in Serbia una causa per danni a causa di controversie sui costi di elaborazione del prestito. L'accusa per Popovic è di aver acquisito illegalmente migliaia di clienti, contrariamente al Codice deontologico degli avvocati. Secondo i dati della Corte di primo grado di Novi Sad, solo l'anno scorso davanti a quel tribunale Popovic ha avviato ben 4.553 procedimenti contro le banche, mentre a Belgrado ha intentato 2.340 cause contro la sola Unicredit Bank. Popovic ha avviato controversie contro 21 banche in totale. (Seb)