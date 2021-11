Business news: Merkel, abbandono nucleare ripagherà Germania se fatto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il graduale abbandono dell'energia nucleare da parte della Germania, da completare entro il 2022, “ripagherà” il Paese, “se fatto bene”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Merkel si è detta scettica circa il rilancio di tale fonte di energia su scala globale, nel quadro della lotta al cambiamento climatico. In Francia, dove il governo sostiene con decisione il nucleare, “è diverso perché vi sono partecipazioni statali nelle società energetiche”. Tuttavia, come sottolineato da Merkel, “gli investimenti privati ​​nelle centrali nucleari sono limitati in tutto il mondo”. Inoltre, “vi sono spesso aumenti significativi dei costi e lunghi ritardi nei reattori in costruzione”. Vi è poi da considerare che non è stato ancora chiarito dove le scorie radioattive debbano essere stoccate in maniera permanente. Merkel ha anche notato che “i prezzi dei kilowattora per l'energia nucleare non saranno sicuramente inferiori a quelli dell'eolico in mare”. Tuttavia, la cancelliera vede scarse possibilità di impedire che l'Ue, su iniziativa della Francia, classifichi l'energia nucleare come tecnologia sostenibile, anche se la Germania “non ha rinunciato a resistere” alla proposta francese. La mossa di Parigi può essere respinta soltanto se 20 Stai membri dell'Ue votano contro. Per Merkel, “questo è un ostacolo molto alto ed è improbabile che vada così”. (Geb)