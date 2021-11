Business news: Spagna, governo propone contratti a tempo determinato di tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha proposto. nell'ambito dei negoziati sulla riforma del lavoro, di creare un contratto a tempo determinato "dovuto a circostanze di produzione e sostituzione del lavoratore", che potrebbe essere realizzato in attività occasionali e la cui durata massima sarebbe di tre mesi. La riforma introdurrebbe anche dei tetti all'utilizzo di questa tipologia contrattuale a seconda delle dimensioni dell'azienda. La proposta arriva dopo le tensioni generate tra l'esecutivo e le associazioni imprenditoriali dopo che il ministero della Sicurezza sociale ha aumentato di 0,6 punti i contributi previdenziali come meccanismo di equità intergenerazionale che dovrebbe coprire i costi pensionistici extra che saranno generati dal pensionamento della generazione del cosiddetto "baby boom" (persone nate tra il 1958 ed il 1977). Nello specifico, le aziende con meno di cinque dipendenti potrebbero avere solo uno di questi contratti, quelle con fino a 10 dipendenti due, e le grandi aziende una certa percentuale della loro forza lavoro in linea con queste proporzioni. Per esempio, per 10-30 dipendenti, saranno disponibili un massimo di tre contratti di questo, per 101-500 dipendenti, 15, o il 7 per cento. Allo stesso tempo, ha proposto di limitare la durata dei contratti di formazione tra i tre mesi e i due anni ed il periodo di prova a un mese. (Spm)