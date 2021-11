Business news: Cremlino, lancio gasdotto Nord Stream 2 dipende da formalità con certificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio del gasdotto Nord Stream 2 dipende da questioni formali legate alla certificazione da parte del regolatore tedesco, mentre dal punto di vista tecnologico è tutto pronto. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing. Peskov ha anche esortato a "non cercare di indovinare" i tempi della completa messa in funzione del gasdotto, "per non interferire con il lavoro del regolatore". L'Agenzia federale per le reti (Bnetza) ha disposto martedì la temporanea sospensione della procedura di autorizzazione all'attivazione del gasdotto Nord Stream 2, che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Secondo Bnetza, infatti, “prima di tutto”, Nord Stream 2 Ag, il consorzio che opera l'infrastruttura, deve essere “strutturato secondo la legge tedesca”. (segue) (Rum)