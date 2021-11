Business news: Francia, spagnola Caf ottiene finanziamento da 107 milioni di euro per 28 treni elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caf, azienda spagnola di treni e materiali ferroviari, ha chiuso un finanziamento di 107,9 milioni di euro con Société Générale per la fornitura di 28 treni totalmente elettrici in Francia, nel quadro di un progetto di trasporto ferroviario intercity di passeggeri a zero emissioni dirette. Questo finanziamento sarà legato a un contratto firmato da Caf con la società nazionale di trasporti francese (Sncf) per le linee Parigi-Tolosa e Parigi-Clermont-Ferrand, che include un'estensione opzionale di 75 unità. I treni dovrebbero entrare in servizio progressivamente dal 2024. Questo progetto è finanziato dalla direzione generale delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Mare del ministero francese della transizione ecologica. (Spm)