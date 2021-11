Business news: gruppo Rohlik entrerà nei mercati di Italia, Spagna e Romania nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo ceco Rohlik, specializzato nella vendita di prodotti alimentari online, entrerà nei mercati di Italia, Spagna e Romania a partire dal 2022. Lo ha reso noto l’azienda in un comunicato stampa. Premessa all’ingresso in questi nuovi mercati è il cambio del nome in Sezamo. In Italia e Romania la società sbarcherà già nella prima metà del nuovo anno, mentre per la Spagna bisognerà attendere il secondo semestre. Rohlik opera già con questo nome nella Repubblica Ceca e manterrà quelli esistenti negli altri mercati nei quali ha una presenza, ovvero Austria (Gurkerl), Germania (Knuspr) e Ungheria (Kifli). Entrare nei mercati italiano e romeno dovrebbe consentire l’accesso del gruppo a circa 2,5 milioni di nuove famiglie, secondo le stime. Rohlik ha deciso a favore di questa espansione dopo analisi di mercato che dimostrano un accresciuto interesse dei consumatori per l’acquisto di cibo online. A guidare il gruppo in qualità di amministratore delegato in Italia sarà Andrea Colombo. (Vap)