Business news: Spagna, Deliveroo lascia Paese il 29 novembre, licenziati 4 mila lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deliveroo, nota azienda di consegne a domicilio, cesserà la sua attività in Spagna il 29 novembre prossimo. Una decisione che comporterà la perdita di quasi 4 mila posti di lavoro. Deliveroo ha già avviato le pratiche per il versamento delle indennità di licenziamento. La società britannica aveva già annunciato il 30 luglio la sua intenzione di lasciare la Spagna per la scarsa redditività del business, un mercato che ha rappresenta meno del 2 per cento del valore lordo delle transazioni complessive. A ciò si è poi aggiunta l'entrate in vigore ad agosto della cosiddetta "legge rider" che obbliga le aziende ad assumere come dipendenti i fattorini dopo tre mesi dall'inizio del rapporto di collaborazione. In un comunicato, Deliveroo ha ringraziato i rider per il loro impegno verso l'azienda, assicurando che saranno concordati pacchetti di compensazione appropriati sia per gli impiegati che per i fattorini. Secondo fonti sindacali, i lavoratori riceveranno un'indennità di licenziamento di 45 giorni di paga per ogni anno di servizio, con un importo minimo garantito di mille euro se questo importo non viene raggiunto attraverso l'anzianità e il salario. (Spm)