Roma: Gualtieri presenta linee di governo "Capitale guiderà rinascita Paese" (2)

- Inevitabile un passaggio approfondito sui due temi di amministrazione ordinaria maggiormente sentiti dalla cittadinanza: rifiuti e trasporti. Sulla raccolta dell'immondizia, che è parte del piano di pulizia straordinaria della città avviato il primo novembre, Gualtieri ha ammesso che "la raccolta ordinaria ha subito uno dei rallentamenti ciclici a cui siamo abituati a causa dell'esiguità degli sbocchi attuali. Il guasto del Tmb Saf di Frosinone che tratta 200 tonnellate al giorno di rifiuti della Capitale, e i problemi di stabilizzazione del rifiuto manifestati da tre diversi impianti privati che hanno ridotto gli sbocchi di ulteriori 230 tonnellate, hanno immediatamente costretto Ama a un rallentamento della raccolta" ma "l'amministrazione si è messa immediatamente al lavoro per individuare sbocchi alternativi, che fortunatamente sono stati trovati". Così "già da lunedì contiamo nella piena ripresa della raccolta ordinaria, che crediamo dia i primi risultati visibili entro pochi giorni". A margine dei lavori dell'Aula Giulio Cesare anche l'assessora all'Ambiente e ai rifiuti, Sabrina Alfonsi, ha assicurato che la città sarà più pulita entro natale. "Se Roma sarà più pulita entro natale? Assolutamente sì. Oggi non si vedono i frutti del piano straordinario a causa di uno dei suoi tronconi, la raccolta dei sacchetti, ma sta andando avanti per tutto il resto",ha detto. (segue) (Rer)