Roma: Gualtieri presenta linee di governo "Capitale guiderà rinascita Paese" (4)

- Spazio durante la presentazione a tutte le deleghe, con una particolare attenzione alle politiche sociali e del lavoro. Quaranta mila euro saranno trasferiti dal Campidoglio a ciascun Municipio per rafforzare i servizi di accoglienza destinati ai senza fissa dimora, mentre il Campidoglio attraverso l'assessora competente, Claudia Pratelli, siederà al tavolo per la sicurezza sui luoghi di lavoro per favorire il contrasto alle morti bianche. Sul fronte internazionale Gualtieri ha confermato all'Assemblea capitolina che Roma si candiderà per ospitare la sede dell'Agenzia europea per l'antiriciclaggio e che istituirà un comitato scientifico il cui presidente onorario sarà il premio nobel per la fisica Giorgio Parisi. (segue) (Rer)