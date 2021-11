Roma: Gualtieri presenta linee di governo "Capitale guiderà rinascita Paese" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Polemica da parte delle opposizioni che hanno additato le linee programmatiche presentate come un vaghe e generiche. "Gli obiettivi sono vaghi, slogan, non si precisa né in quanto tempo né con quali risorse verranno raggiunti", per Carlo Calenda di Azione. "Di fatto nelle linee programmatiche non c'è nulla di nuovo, si portano avanti degli slogan e non si capisce in quale direzione si voglia lavorare. Sui punti più importanti ha citato tante attività affrontate dall'amministrazione precedente, come tutte le infrastrutture e le opere", per Linda Meleo del M5s. "Sono condivisibili perché piene di buone intenzioni però manca il come realizzarle. Sembra un programma elettorale mentre ci aspettavamo un programma di governo", secondo Simonetta Matone della Lega. "Sindaco, la misureremo sul metodo di lavoro e sul grado di confronto con l'Assemblea capitolina e la città", ha detto Giovanni Quarzo di Fd'I. (Rer)