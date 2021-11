Imprese: Di Stefano e Della Vedova presiedono il Tavolo settoriale "Industria Culturale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- I sottosegretari agli Affari esteri, Manlio Di Stefano e Benedetto Della Vedova, hanno presieduto questa mattina il Tavolo dedicato all'industria culturale, che ha riunito, in formato virtuale, rappresentanti del sistema produttivo culturale e creativo. Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. L'incontro si inserisce nel ciclo di Tavoli settoriali organizzati con le associazioni produttive e di categoria, con lo scopo di raccogliere idee e proposte in vista della Cabina di regia per l'Internazionalizzazione e per la programmazione promozionale di ICE Agenzia del prossimo biennio. "Il nostro impegno di dialogo con le Associazioni di categoria è fondamentale per coordinare la strategia di internazionalizzazione e di promozione che stiamo portando avanti come Governo tramite la rete diplomatico consolare, con gli Uffici Ice e gli Istituti italiani di cultura. In particolare, il settore della cultura è uno dei canali storicamente più efficaci per far conoscere l'Italia all'estero, e per questo continueremo a sostenerlo all'interno della nostra strategia promozionale", ha dichiarato il sottosegretario Di Stefano in apertura. "L'ascolto delle realtà del mondo della cultura e della creatività è per noi un elemento essenziale: questo comparto ha non soltanto un importante valore economico, con circa 85 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2020 e quasi 1,5 milioni di occupati, ma anche un impatto concreto e significativo sull'immagine dell'Italia nel mondo", ha aggiunto Della Vedova. "Le realtà culturali e creative italiane hanno una forte proiezione internazionale e devono essere parte integrante della nostra promozione integrata, come strumento eccezionale di soft power, capace di restituire al pubblico la ricchezza e le mille sfaccettature dell'eccellenza italiana".(Res)