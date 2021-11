Cile: revocato bando dell'anagrafe assegnato a azienda francese dopo revoca a consorzio cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il vicepresidente della compagnia cinese, Ma Zhenzhou, aveva respinto tali accuse. Attraverso una lettera diretta allo stesso Naranjo e pubblicata dai media locali prima dell'annullamento del bando Zhenzhou aveva affermato che "qualunque società si aggiudichi definitivamente la gara, non disporrà né tanto meno sarà proprietaria dei dati delle persone, che saranno di proprietà dell'anagrafe di Stato del Cile, e saranno custoditi ed amministrati da detta istituzione". Riguardo la proprietà della società, che pure aveva suscitato sospetti per la presunta partecipazione dello Stato cinese, Zhenzhou aveva affermato che Aisino "è una società quotata in borsa con una piccola partecipazione dello Stato cinese". Il dirigente smentiva inoltre di aver mai ricevuto notifiche da parte del governo degli Stati Uniti, come era stato ventilato da Naranjo. (segue) (Abu)