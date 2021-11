Colombia: "gigantesca" operazione contro Clan del Golfo, arrestati 90 presunti criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità colombiane hanno annunciato l'arresto di 90 presunti membri del cartello criminale "Clan del Golfo", frutto di una "gigantesca" operazione della procura, in collaborazione con Polizia ed esercito. Gli arresti, ha spiegato il procuratore Francisco Barbosa, sono stati eseguiti in gran parte (74) su ordine della magistratura e i restanti 14 in flagranza di reato. Numerosi i capi di imputazione, tra cui omicidio, sparizione forzata, produzione e possesso di stupefacenti, fabbricazione e porto d'armi da fuoco illegale, estorsione ed associazione a delinquere aggravata. "L'abbondante materiale probatorio ottenuto ha permesso di chiarire i casi di 27 omicidi, due tentativi di omicidio e un caso di sparizione forzata", ha reso noto la procura. (Mec)