Messico: dati Procura, il cartello di Jalisco è cresciuto sotto il governo di Pena Nieto (2)

18 ottobre 2021

- Secondo l'ultima stima della presenza dei cartelli della droga effettuata dalla statunitense Drug enforcement administration (Dea), il cartello Jalisco nueva generacion ha una presenza significativa in 23 dei 32 distretti del paese. La sua maggiore crescita si è verificata nel Messico centrale e settentrionale e utilizza le dogane di Tijuana, Juárez e Nuevo Laredo, nonché il porto di Manzanillo, per il traffico di fentanyl, eroina, metanfetamina e cocaina. Secondo le autorità attualmente il cartello Cjng ha circa 30 organizzazioni criminali subordinate e alleanze con circa 20 gruppi criminali in tutto il paese. Inoltre si è osservato che il gruppo guidato da El Mencho è sempre più coinvolto nei processi elettorali del Paese, e svolge un intenso lavoro di costruzione di una base sociale. Durante la pandemia il Cjng ha distribuito dispense ed elettrodomestici in zone rurali in un'ottica di radicamento sociale e capacità di mobilitare gli elettori a favore dei candidati che considerano in linea con i loro interessi", ha sottolineato. (Mec)