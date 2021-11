Business news: Germania, SpD, Verdi e Fdp intendono completare l'Unione bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) intendono completare l'Unione bancaria, sul modello a tre pilastri del settore del credito tedesco, articolato in banche private, cooperative e casse di risparmio pubblico. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che le tre forze politiche sono impegnate nei negoziati per la formazione del prossimo governo federale di coalizione. L'obiettivo di SpD, Verdi e Fdp è una riassicurazione europea per i sistemi di assicurazione dei depositi delle banche degli Stati membri. “I contributi dovrebbero essere basati sul rispettivo rischio”. La comunitarizzazione dei sistemi di sicurezza non è espressamente l'obiettivo. (Geb)