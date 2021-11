Business news: Italia e Slovenia siglano primo accordo governativo, Lubiana acquisirà C27J Spartan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Nel quadro delle proficue relazioni tra Italia e Slovenia che vantano un eccellente stato di cooperazione, è stato sottoscritto l’accordo Government to Government (G2G) tra i due Paesi, mediante il quale la Slovenia acquisirà un aeromobile ad ala fissa C27J Spartan. L’Italia fornirà alla Slovenia anche la manutenzione e l’addestramento degli equipaggi di volo. L’accordo G2G - il primo di sempre per l’Italia - è stato siglato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e dall'omologo sloveno, Matej Tonin. L’accordo si innesta nel quadro più ampio delineato dalla “Direttiva per la politica industriale della Difesa”, firmata dal Ministro la scorsa estate. Direttiva che intende dare rinnovato impulso alla competitività dell’industria nazionale di settore, “per continuare a garantire al Paese e alle sue eccellenze industriali un posizionamento di rilievo nei principali e più innovativi programmi di cooperazione europei e internazionali, e accrescere la rilevanza tecnologica del know how italiano nel mondo”, così ilministro lo scorso 29 luglio, all’emanazione della direttiva. (Com)