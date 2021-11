Francia: Zemmour annuncia meeting a Parigi per il 5 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, sempre più vicino ad una candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi, ha annunciato su Twitter un meeting alla sala dello Zenith di Parigi, per il 5 dicembre. La "Croisée des chemins" (Incrocio dei percorsi), nome dato al tour organizzati nelle scorse settimane per presentare il suo libro, "si conclude", ha scritto Zemmour. "Il 5 dicembre il seguito della storia comincia allo Zenith di Parigi. Venite a scriverla con me", ha aggiunto il giornalista. (Frp)