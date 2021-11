Vaccino: Zampa (Pd), obbligo non è mai stato escluso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "L'obbligo vaccinale non è mai stato escluso dal Governo, è sempre stato nell'orizzonte delle possibilità". Così Sandra Zampa, esponente del Partito democratico e consulente del ministero della Salute, intervenendo a "Otto e mezzo" su La7. L'obbligo, ha ricordato, "c'è già per alcune di categorie di lavoratori e se si decidesse di introdurlo andrebbe anzitutto a toccare quelle categorie di lavoratori che sono più a contatto con il pubblico. Poi la decisione spetta al decisore politico sulla base dei dati scientifici. Il primo passaggio che farà il governo sarà ascoltare i governatori". Il green pass - ha poi aggiunto - "può prevedere che la durata del tampone sia ridotta, oppure accorciare la durata dello stesso green pass. Ma dobbiamo correre con la terza dose, attivandoci come per la campagna vaccinale, con particolare attenzione alle persone con più di 70 anni e rinnovando l'obbligo per i medici e i sanitari". (Com)