Cile: revocato bando dell'anagrafe assegnato a azienda francese dopo revoca a consorzio cinese (2)

- Il governo del Cile aveva già annunciato lunedì l'annullamento della gara d'appalto adducendo anche il pericolo di una fuoriuscita del Cile dal programma "Visa Waiver" con gli Usa, che consente ai cittadini di determinati Paesi di recarsi negli Stati Uniti per turismo o lavoro per un periodo di 90 giorni o meno senza visto. Il consorzio Aisino-Muhlbauer aveva diffuso a sua volta una nota stampa dove annunciava "il ricorso alla giustizia nazionale ed internazionale" e affermava di essere "vittima di una serie di attacchi anche politici". "Il consorzio è stato al centro di diversi attacchi orchestrati da altri offerenti, che hanno visto la partecipazione di parlamentari ed ex autorità", affermava Aisino nella nota. Il riferimento era alle accuse proferite dal presidente della commissione Economia della Camera dei deputati del Cile, Jaime Naranjo, che in un'intervista televisiva aveva affermato che "il governo cinese mira ad ottenere i dati di tutti i cileni attraverso il controllo del servizio di anagrafe". (segue) (Abu)