Yemen: Usa sanzionano generale Alshaer, comandante militare Houthi

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Saleh Mesfer Alshaer, comandante dell'organizzazione logistica militare controllata dai ribelli sciiti Houthi nello Yemen, con l’accusa di “aver compiuto atti che minacciano direttamente o indirettamente la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, ai sensi dell'ordine esecutivo 13611”. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Questa azione segue le Nazioni Unite nella designazione di Alshaer da parte del Comitato per le sanzioni dello Yemen del Consiglio di sicurezza il 9 novembre 2021”, ha spiegato il capo della diplomazia di Washington. Alshaer è a capo della "guardia giudiziaria" degli Houthi ed è una figura chiave negli sforzi degli Houthi per sequestrare i beni della loro opposizione. Il cosiddetto "Tribunale penale specializzato" degli Houthi a Sana'a ha nominato Alshaer "custode giudiziario" di quei fondi e beni. I soci di Alshaer si sono appropriati di più della metà dei ricavi da più ospedali di Sana'a, esacerbando la terribile crisi sanitaria dello Yemen. Alshaer serve anche come alto ufficiale e comandante dell'autorità di supporto logistico per le forze Houthi e ha assistito gli Houthi nell'acquisizione di armi di contrabbando.(Nys)