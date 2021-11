Usa-Senegal: Blinken nel paese africano per incontri con autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà in Senegal per due giorni, dove incontrerà il presidente Macky Sall e il ministro degli Esteri Aissata Tall Sall per riaffermare la stretta collaborazione tra gli Stati Uniti e il Senegal e per discutere gli sforzi congiunti rivolti verso le priorità condivise. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, precisando che le aree per una collaborazione continua includono la fine della pandemia di Covid-19 e il miglioramento della salute pubblica; combattere la crisi climatica; promuovere la crescita economica inclusiva, la democrazia, i diritti umani, l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne; e rafforzare la stabilità e la sicurezza regionali.(Nys)