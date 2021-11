Usa: morto pilota aeronautica in Texas a seguito di un incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Un pilota dell'aeronautica militare statunitense è rimasto uscciso, altri due feriti in un "incidente" in pista. Lo riporta l'emittente "Fox News" citando il comando militare locale. L'Air Force ha fattp sapere che c'è stata una collisione tra due aerei che ha coinvolto due aerei T-38C Talon. "Perdere i compagni di squadra è incredibilmente doloroso ed è con il cuore pesante che esprimo le mie sincere condoglianze", ha detto il colonnello Craig Prather, comandante dell'ala di addestramento. "I nostri cuori, i nostri pensieri e la nostra preghiera sono con i piloti coinvolti in questa disavventura e le loro famiglie". (Nys)