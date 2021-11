Governo: Di Maio, voto a marzo è un rischio, priorità è dare terze dosi vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'eventuale ritorno alla urne a marzo o ad aprile in Italia rappresenta un rischio in quanto è necessario garantire la somministrazione delle terze dosi di vaccino contro il Covid. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del suo libro “Un amore chiamato politica”, a Sesto Fiorentino. "C’è chi pensa che si possa votare a marzo o ad aprile, ma se andiamo a votare noi prima di agosto non avremo un governo in Italia. In questi cinque mesi c’è da dare la terza dose e contrastare un aumento dei contagi, perché la seconda dose perde dopo sei mesi l’immunizzazione", ha affermato Di Maio. "Guardate che il 93 per cento delle persone in terapia intensiva non è vaccinata", ha aggiunto.(Res)