Recovery: Amendola a seconda tappa tour su Pnrr a Torino, patrimonio di idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un'opera di informazione chiara e puntuae che l’ha contraddistinta in questi primi vent’anni" Vincenzo Amendola

Sottosegretario agli Affari Europei

19 luglio 2021

- “Giornata densa di incontri e ricca di spunti interessanti in Piemonte. Un patrimonio di idee che porterò con me in questo viaggio lungo l’Italia per parlare delle opportunità concrete che offre il Pnrr". Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola a margine della seconda tappa del tour ‘Road To Recovery’ che ha toccato Torino e la provincia di Cuneo. Nella seconda tappa del ‘Road to Recovery’ ho fatto visita ai laboratori di ricerca del Politecnico di Torino, ateneo d’eccellenza che ha la capacità di uscire dall’ambito accademico, allargando i propri confini all’intero ecosistema di tecnologia e impresa. In questo contesto si inseriscono appieno il Cim 4.0, uno degli otto Centri di competenza ad alta specializzazione attivi al momento in Italia di cui il Politecnico è promotore, e il Punch, polo di innovazione che sviluppa e produce tecnologie di mobilità basate sull’idrogeno. Due realtà che ho scoperto in compagnia del presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay e del presidente dell’Unione industriale di Torino Giorgio Marsjai”, ha detto Amendola. (segue) (Res)