Usa-Cina: Casa Bianca, preoccupazione per scomparsa tennista Peng Shai

- Gli Stati Uniti sono preoccupati per le notizie relative alla scomparsa della star del tennis cinese Peng Shuai e si uniscono alle richieste di Pechino per fornire prove sulle sue condizioni. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con i giornalisti. Intanto, le associazioni dei tennisti professionisti a livello mondiale (Atp e Wta) hanno chiesto alla Cina di indagare sulle accuse di violenza sessuale mosse dalla tennista cinese Peng Shuai contro l'ex vicepremier cinese Zhang Gaoli. Lo riferisce l'emittente statunitense "Cnn", dopo che l'atleta non ha dato più notizie di sé dallo scorso 2 novembre. In quella data, la 35enne Peng aveva affidato a un lungo post su WeChat il racconto delle molestie subite dopo un pranzo in casa Zhang, con il quale avrebbe poi intrattenuto una relazione consensuale di qualche anno. Da allora, l'hashtag "#WhereIsPengShuai" sta alimentando la ricerca in tutto il mondo e l'associazione delle tenniste professioniste ha chiesto al governo della Repubblica popolare di aprire un'indagine trasparente sul caso. "La sua accusa alla condotta di un ex leader cinese, relativa a un caso di aggressione sessuale, deve essere trattata con la massima serietà. Ci aspettiamo che questa faccenda venga trattata correttamente, il che significa che le accuse devono essere indagate in modo completo, equo, trasparente e senza censure", afferma in una nota l'amministratore delegato della Wta, Steve Simon.(Nys)