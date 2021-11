Rifiuti: Piazza (au Ama), piena erogazione premio solo con aumento presenze in servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo Ama - Sindacati sulla produttività per le operazioni di pulizia straordinaria di Roma è stato letto in modo non coerente con quanto le parti hanno inteso concordare". È quanto dichiara l'amministratore unico di Ama Spa Angelo Piazza in merito alle reazioni suscitate dall'accordo. "Il premio è previsto per i lavoratori che nel periodo interessato - spiega Piazza - aumentano il loro impegno e la loro presenza in servizio, e comunque la piena erogazione è collegata a un risultato complessivo di pulizia delle strade e di bonifica di cassonetti e aree circostanti. Per assicurare questo obiettivo occorre una misura minima di dipendenti all'opera nelle strade di Roma; quindi tra i presupposti vi è anche la riduzione del tasso di assenteismo. Il premio complessivo, quindi, non è volto a premiare furbetti o truffatori, ma sarà corrisposto se l'obiettivo viene raggiunto e per raggiungere l'obiettivo deve necessariamente calare l'assenteismo. Quindi furbetti e truffatori sappiano che con il loro comportamento non solo danneggiano l'Azienda e la città, ma anche i loro colleghi che invece si impegnano a produrre un servizio migliore".(Com)