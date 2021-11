Quirinale: Di Maio, a gennaio rischiamo di bruciarci tutti i nomi, irrispettoso citare Draghi e Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La politica "sta giocando col fuoco nel tirare fuori ogni giorno i nomi" da indicare per la presidenza della Repubblica. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del suo libro “Un amore chiamato politica”, a Sesto Fiorentino. “Se continuiamo così arriviamo a fine gennaio che non avremo più nomi”, ha aggiunto Di Maio, secondo cui “mettersi a giocare” con i nomi dell’attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del presidente del Consiglio, Mario Draghi, “non solo è irrispettoso ma è anche un modo per indebolire le cariche ricoperte dalle persone". (Res)