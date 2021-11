Ambiente: flash mob per strade scolastiche anche a Roma, sicurezza e aria pulita per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un girotondo per chiedere la chiusura temporanea, o anche definitiva, dei tratti di strada in orario di entrata e uscita da scuola per consentire lo spostamento casa-scuola in sicurezza e l’incentivo delle forme di mobilità sostenibile. A questo scopo, oggi, in 50 scuole di 10 città Italiane, tra cui Roma, è sto realizzato il flash mob "tutti giù per strada" a cui hanno partecipato docenti, genitori e, ovviamente, tanti bambini. "Chiediamo - ha detto ad Agenzia Nova Anna Becchi coordinatrice del progetto Scuole, Clean Cities Campaign che ha organizzato l'iniziativa davanti la scuola Giardinieri in via Porta San Sebastiano - le strade scolastiche con la chiusura delle strade davanti agli istituti scolastici, Chiediamo la sicurezza stradale per i bambini e la possibilità che possano respirare aria pulita". (segue) (Rer)