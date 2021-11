Ambiente: flash mob per strade scolastiche anche a Roma, sicurezza e aria pulita per bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma sono state sperimentate negli ultimi mesi 2 strade scolastiche definitive e 17 strade scolastiche temporanee: l’1 per cento rispetto alle 1700 scuole materne, elementari e medie sul territorio comunale. In altri paesi europei le strade scolastiche sono già una realtà quotidiana: Londra e Parigi solo negli ultimi anni hanno realizzato 350 e 150 strade scolastiche e si sono impegnate ad aumentare in modo significativo questi numeri nei prossimi anni e a migliorare la qualità di quelle esistenti. Ecco perchè i girotondi di oggi, "tutti giù per strada". (Rer)