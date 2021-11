Rifiuti: Cgil-Cisl-Fiadel, accordo con Ama legato a sforzo di tutti, basta criminalizzare lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "La situazione rifiuti che si è creata per la mala gestione degli ultimi anni e sotto gli occhi di tutti. Cassonetti che vengono svuotati con difficoltà e rifiuti che invadono marciapiedi e spesso anche carreggiate stradali, tanto da mettere tra le priorità della nuova amministrazione cittadina una pulizia straordinaria della città. Nei mesi precedenti abbiamo denunciato quali fossero le cause, a partire da mezzi e attrezzature. La precedente gestione della municipalizzata aveva sempre negato le problematiche e scaricato le responsabilità sui lavoratori". Lo dichiarano Giancarlo Cenciarelli, Fp Cgil Roma e Lazio, Marino Masucci, Fit Cisl Roma e Lazio, Massimo Cicco, Fiadel. (segue) (Com)