Rifiuti: Cgil-Cisl-Fiadel, accordo con Ama legato a sforzo di tutti, basta criminalizzare lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova dirigenza dell'azienda ha riconosciuto, dati alla mano - proseguono i sindacalisti - che avevamo ragione noi. Dalla disponibilità dei mezzi, ben al di sotto della piena operatività, alla carenza di infrastrutture per trasferire i rifiuti, allo spazio negli impianti di trattamento per conferire i rifiuti prodotti quotidianamente. Da quanto ci è stato comunicato, l'azienda ha attivato tutte le azioni necessarie per avere più mezzi a disposizione e accelerare sulle manutenzioni, sta ripristinando le infrastrutture necessarie per creare dei centri di trasferenza e Roma capitale e l'azienda stanno reperendo gli sbocchi necessari per il conferimento", proseguono Cenciarelli, Masucci e Cicco". (segue) (Com)