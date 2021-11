Rifiuti: Cgil-Cisl-Fiadel, accordo con Ama legato a sforzo di tutti, basta criminalizzare lavoratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora è necessario che ci sia uno sforzo straordinario di tutti per riportare alla normalità la Capitale. In questo quadro è stato sottoscritto ieri un accordo di produttività che incentiva i lavoratori a prestare il massimo sforzo, anche in termini di presenza, rinviando, ad esempio, ferie già programmate da tempo e che, per contratto dovrebbero essere usufruite entro fine anno, o i recuperi orari e altri permessi, rinunciando a normali periodi di assenza o recupero nel periodo natalizio. I premi incentivanti sono previsti in tanti altri contratti, anche di comparti privati. In considerazione della peculiarità del piano straordinario di pulizia, l'incentivo è vincolato anche al raggiungimento dell'obiettivo primario: riportare Roma Capitale a un adeguato livello di pulizia e decoro". (segue) (Com)