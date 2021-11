Francia: Macron, terza dose di vaccino anti-Covid per tutti è "nel senso della storia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato che non rimarrebbe stupito se si arrivasse ad un'estensione della terza dose di vaccino contro il coronavirus per tutta la popolazione, perché una simile misura si inserirebbe "nel senso della storia". In Francia l'Alta autorità della Salute (Has) raccomanda un richiamo di vaccino contro il coronavirus per tutti coloro che hanno più di quarant'anni. Su Twitter il ministro della Salute, Olivier Veran, ha affermato che dopo il parere dell'Has, l'estensione della terza dose a chi ha meno di 50 anni "verrà studiata prossimamente".(Frp)