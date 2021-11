Francia-Russia: Parigi, preoccupati per lo scioglimento dell'associazione Memorial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è molto preoccupata per la procedura lanciata dalla procura generale della Russia, che ha richiesto lo scioglimento dell'associazione per i diritti umani Memorial nell'anno del centesimo anniversario della nascita di Andrei Sakharov, suo fondatore e premio Nobel per la Pace. Lo ha affermato una portavoce del ministero degli Esteri francese. "Seguiremo con attenzione lo svolgimento di queste sospensioni. È essenziale preservare questa organizzazione unica per la sua portata e la sua azione a favore della ricerca storica sulle tragedie del passato, dell'accesso al patrimonio storico russo, della memoria collettiva europea e della difesa dei diritti dell'uomo", ha spiegato la portavoce del Quai d'Orsay. (Frp)