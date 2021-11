Roma: Gualtieri presenta linee di governo "Capitale guiderà rinascita Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Roma guiderà una nuova fase di rilancio per il Paese. Lo ha promesso il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, oggi chiamato a illustrare all'Assemblea capitolina le linee programmatiche di governo della città per i prossimi cinque anni. Un intervento lungo un'ora che si è aperto con la rassicurazione da parte del sindaco di realizzare quanto detto in campagna elettorale, ma allo stesso tempo di mettere in atto un metodo di ascolto nei confronti di tutti i gruppi consiliari. "Saremo sempre coerenti con l'indirizzo strategico del mandato su cui ci siamo impegnati ma saremo aperti agli apporti e alle iniziative che vengono dal consiglio, auspichiamo il dialogo con tutti i gruppi consiliari: dialogo e ascolto appaiono importanti se si tiene conto della portata dei problemi della città", ha detto Gualtieri. (segue) (Rer)